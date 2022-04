Iliasse essalama,j'ai 23 ans, je suis célibataire et je suis originaire de casablanca.

jeune diplomé de l'EMSI option MIAGE,et titulaire d'un Master 2 MBDS de l'université Nice

Sophia Antipolis.

Mon expérience professionnelle et mon cursus à l’EMSI m’ont permis d’acquérir des compétences

dans des domaines tels que les solutions ERP(avec FRP Sage 1000, Oracle E-business Suite),

le développement logiciel objet (C++, C#, java, VB), le développement web (php, j2ee, jsp, asp),

Business Intelligence (Business Object Designer XI R3).

mes activités sont axées aussi sur l'utilisation et l'administration des BD telque Oracle et

sql server.



j'ai effectué plusieurs stages ou j'y ai découvert le métier d'ingénieur informatique,

en réalisant un ensemble des application windows et web au sein des entreprises de

divers secteurs d'activité.



j'ai eu la chance de pouvoir effectuer mon stage de fin d'études au sein de la société corporate

software,c'était une nouvelle expérience me permettait de développer mes compétences tout

en m'offrant la possibilité de connaitre le domaine des ERP.



Mes compétences :

C#

PHP

JSP

Linux/UNIX

C++

VB .NET

Java/j2ee

Gestion de projet

Windows server 2008

Merise

Comptabilité analytique

Windows server 2003

Postgres

SQL Server

Management de projet

Active directory

Marketing

Oracle

UML

Oracle E business Suite

Business object Designer IX3

FRP Sage 100

Tuning Oracle