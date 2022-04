Iliassou DIALLO

Vous êtes à la recherche d’une chargée de clientèle impliquée et pro active?

Rencontrons-nous.



De nos jours, un client, lorsqu’il contacte une société, s’attend à vivre une « expérience client » unique, dans laquelle le style des échanges est devenu conversationnel et direct. Le vecteur de cette expérience est le chargé de clientèle, car il est le 1er contact du client pour toutes ses demandes.



Chez Télé performance j’ai régulièrement relevé les challenges liés à la vente de services additionnel (suivi Conso…), et obtenu régulièrement des primes de performance. J’ai su mettre à profit mon sens de l’écoute et du service client pour assurer la fidélisation des clients en apportant une réponse « sur mesure » à chaque client et à chaque demande.



Chez LRQA, société leader dans le domaine de la certification, mon implication a permis un développement notable de mon portefeuille et une baisse du nombre de réclamations.



Je souhaite aujourd’hui relever de nouveaux défis, et mettre mes compétences au service de votre clientèle.



Mes compétences :

juriste

Relance client

Gestion des réclamations

Gestion de la relation client

Service client

Comptabilité

Recouvrement