Ilidio MOREIRA DA SILVA

En 2000, j'ai créé Silogis SARL à Paris.

En 2008, j'ai créé Silogis International SA à Zürich.



Nous sommes une petite entreprise évoluant dans le marché de l'ingénieurie informatique spécialisée dans la gestion des services IT (ITSM)en général et sur les produits BMC Remedy en particulier. Nous proposons par ailleurs de la gestion de projet IT avec la méthodologie Prince2.

Nous pouvons aussi organiser des formations Prince2 avec examens.



Notre marché est international.



plus d'information:

www.silogis.com

http://ch.linkedin.com/in/ilidio



Mes compétences :

IT Service Management

ITSM

Prince2

Chef de projets

ITIL V3