Iliés BENKOULA

Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,

Si tu peux rester digne en étant populaire, si tu peux rester peuple en conseillant les rois,

Si tu sais méditer, observer et connaître sans jamais devenir sceptique ou destructeur;

Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,

Penser sans n'être qu'un penseur;

Si tu peux rencontrer Triomphe après défaite

Et recevoir ces deux menteurs d'un même front,

Si tu peux conserver ton courage et ta tête quand tous les autres les perdront,

Alors, les rois,les dieux, la chance et la victoire

seront à tout jamais tes esclaves soumis

Et, ce qui vaut mieux que les rois et la gloire,

TU SERAS UN HOMME, MON FILS.



Mes compétences :

Encadrement de forces commerciales

Développement commercial

Formation continue

Formation vente

Commercial b to b

Vente

Vente directe

Formation

Recrutement

Direction commerciale