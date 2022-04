Iliès FEKKAR

Ayant une expertise ETL à l'origine, je travaille désormais sur les outils de modélisation, restitution et d'analyse Cognos IBM

Certifications obtenues:

- IBM Cognos 10 BI Author

- IBM Cognos 10 BI Multidimensional Author

- IBM Cognos 10 BI OLAP Developer

- IBM Cognos 10 BI Metadata Model Developer







"Winning is important to me,but what brings me real joy is the experience of being fully engaged in whatever I'm doing."

-Phil Jackson, Bulls & Lakers coach-



Mes compétences :

Cognos

Informatica

BI

Décisionnel

Etl

SSIS

Cognos Transformer

Cognos Workspace Advanced

Cognos Report Studio

Cognos Framework Manager