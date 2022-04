Iliess BENYETHO

Issu d’une formation supérieure de l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion - ENCG d’Agadir, couronnée par un Master spécialisé en Logistique et Gestion de Plateformes obtenu avec une mention Très Bien en dernière année.

À l’issu de mon Master, j'ai occupé directement le poste de Vacataire d’enseignement supérieur en dispensant pendant 6 mois des cours de logistique aux étudiants de la 2ème année du DUT Logistique et Transport au sein de l’Ecole Supérieure de Technologie d’Oujda – ESTO. Ensuite j’ai chargé la fonction de responsable commercial et logistique à la GRT2E - GReen Technology for Energy Efficiency.