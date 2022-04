Ilija PETKOVSKI

2016 : Gérant du Bureau d'Etudes Géotechniques AGTS Côte d'Ivoire (Africaine de Géotechnique Technologies et de Services)



Développement des Activités Géotechniques d'APAVE INTERNATIONAL



Support Technique et Commercial



Formateur Géotechniques France et Monde



Mars 2015 - Actuel : Responsable des Activités Géotechniques chez APAVE INTERNATIONAL (2 450 personnes dont 1 800 ingénieurs dans 50 pays)



Août 2011 - Mars 2015 : Directeur Régional chez BET HYDROGEOTECHNIQUE (250 personnes dont 80 ingénieurs dans 22 Directions Régionales en France).



Novembre 2008 - Août 2011 : Ingénieur Chargé d'affaire chez BET HYDROGEOTECHNIQUE



Octobre 2003 - Novembre 2008 : MASTER 2 Géotechnicien / Géologue Sorbonne Universités Paris VI en partenariat avec le Conservatoire National des Arts et Métiers de Paris, l’Institut Géographique de France et le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées



2005 – 2015 :

Membre du groupe de travail du BRGM dans le cadre de l’Année Internationale de la Planète Terre dirigé par le secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences M. Jean DERCOURT.

Intervenant Externe en Géologie à Paris VI Sorbonne Université et en Géotechnique à l'Université de Caen.



Responsabilités :



Coordination et stratégie de développement des Activités Géotechniques ;

Etudes Géotechniques à l'Internationale (Europe, Afrique, Moyen Orient, Asie) ;

Relecture interne de rapports d'étude Géotechniques ;

Avis sur études géotechniques lors de Contrôle Technique Construction France et Monde ;

Support Technique et Commercial envers filiales à l'internationale ;

Formations internes Géotechniques cas simples et cas complexes ;

Recrutement de personnel qualifié et transfert des compétences.



* Publications :



2007 : "On the difficulty of characterizing the properties of mixed materials obtained from soil cement columns" sur le projet européen INNOTRACK avec le Laboratoire Central des Ponts et Chaussées de Paris,



2014 : "Le phicomètre, outil de mesure de la résistance au cisaillement in situ" avec le CETE de Normandie



* Formations : "Géotechnique ouvrages maritimes" à l'Ecole des Ponts et Chaussées à Paris.



* Colloques : Traitement des sols pour un terrassement durable TerDOUEST 2013 à l'Ecole des Ponts et Chaussées à Paris.



Compétences :



- Géotechnique (Chiffrage, calculs G2PRO, suivi d'exécution, contrôle et auscultation des ouvrages en interaction avec le terrain : fondations, soutènements, remblais, terrassements, route...)



Quelques références :



Extension d'un dépôt pétrolier TOTAL à Cap Lopez (Gabon)

Pont à Djoué à Brazzaville (Congo)

Bâtiment R+27 et 6ss à Beyrouth (Liban)

Une quinzaine de projets confidentiels post-Fukushima en Centrales Nucléaires (EPR Flamanville 3, Flamanville 1-2, Paluel et Penly)

Bâtiment et vigie dans l'unité de production de sous-marins nucléaires français au Port militaire de Cherbourg

Une vingtaine d'éoliennes (Normandie, Ile Maurice etc.)

Une quarantaine de digues et ouvrages maritimes et hydrauliques

Plusieurs centaines de km de lignes RTE

Études de chaussée et de traitement liant/chaux

Plus de 40 Ouvrages d'Art

Plusieurs dizaines de km de chaussée (RD, RN, Autoroutes)

Stabilité de 40km de falaise (Littoral du Bessin)

Diagnostic d'ouvrages de soutènement divers

...



Langues étrangères :

- Anglais (Pro : Certificat de Compétences Langues Enseignement Supérieur),

- Serbo-croate (Pro),

- Macédonien (Pro)



Mes compétences :

Géotechnique

Géologie

Ingénieur

Géologue

Environnement