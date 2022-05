Laetitia RICHOUX

Titulaire d'un Master en Géosciences spécialisé dans le maniement des Systèmes d'Information Géographiques, j'ai acquis une certaine expertise en géologie, géotechnique et hydrogéologie que j'ai enrichie lors de mes expériences professionnelles.

Les eaux souterraines étant une ressource nécessaire à protéger, j'ai allié mon sens de l'analyse à mon esprit de synthèse pour étudier l'impact des activités anthropiques sur les nappes. Par la suite j'ai appliqué mon sens de la rigueur à l'élaboration de cartes pertinentes pour prendre conscience du risque naturel géologique.

Femme de terrain, je participe actuellement aux analyses des problèmes ouvrages en terre sur lignes ferroviaires exploitées au niveau national mais également aux diagnostics de stabilité par le biais d’expertises et études de confortement des remblais et des déblais.



Mes compétences :

cartographe

Cartographie

Cartographie SIG

Géologie

Géologue

Géomatique

Géotechnique

Hydrogéologie

SIG