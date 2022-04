Marcel MARTINEZ

J'ai exercé pendant plus de trente ans en tant que chef d’équipe puis chef de chantier en électricité et peinture/façade dans les secteurs du bâtiment, industriel et tertiaire.

J'y ai pratiqué des activités aussi variées que la lecture de plans, la conception de chemin de câbles, les mises en services, le management jusqu'à dix personnes, la participation au réunion de chantier, effectuer les réceptions des ouvrages, assurer le relationnel avec le client et toutes les autres tâches afférentes à mon poste.



Afin de synthétiser mon expérience professionnelle, j’ai suivi une formation à l’AFPA de Toulouse du 13/05/13 au 14/03/14, de Chargé d’Affaire Bâtiment dans le but de valider l’expérience que j’ai acquise et de développer de nouvelles compétences. Cette formation se compose des modules suivants:

_Conduire et suivre la réalisation des travaux TCE d’un bâtiment dans le respect des réglementations RT 2012.

_Assurer le suivi administratif et financier.

_Établir une offre commerciale pour un projet de construction ou rénovation et assurer la relation avec le client pendant le process.



Dans ma carrière professionnelle, j’ai su m’adapter et progresser pour m’orienter vers une approche complète de la construction en me servant de mes diverses expériences et formations.





Mes compétences :

Façadier peintre interieur: 13 ans d'expérience