Thierry SAINT LUC

Monteur d’opérations immobilières autonome et expérimenté



Des opérations neuves et en acquisition-réhabilitation courantes et exceptionnelles:



-Opérations pilotes: rénovation urbaine de la Hourre à AUCH. Ce programme lauréat de l'appel à Projet Midi Pyrénées comprend 30 logements neufs BBC- 10% et 72 rénovés en BBC étiquette "A" pour les 5 usages. la fiche projet est disponible sur le site du CERCAD. Participation au projet emblématique du développement durable de Mauvezin (32120)

-Opération de résidencialisation de logements des années 60 en acquisition-amélioration (BBC)

-Opérations BBC en lotissements

-Opération de conception-réalisation

(du montage technique, administratif, règlementaire et financier des opérations dès l’étude de faisabilité et en suit la réalisation et parfait achèvement, en prenant en compte coût global et délais)



Une vraie expérience de l'entreprise: création de ma première entreprise à 25 ans,(informatique) développement (lauréat appel à projets régionaux)et revente avec profit, puis dans les énergies renouvelables.



Une sérieuse expérience des relations avec les collectivités territoriale et une véritable connaissance des problématiques d'élus (9 ans adjoint, 10 ans maire)



Bien entendu, mes expériences m'ont également apporté de solides connaissances en informatique, en encadrement, en urbanisme réglementaire et opérationnel, en gestion de projets. mon aisance relationnelle est particulièrement mise à profit avec les entreprises et les élus dont je partage les préoccupations. Naturellement, je suis entièrement autonome.



Mes compétences :

Gestion de projet

Parcours diplômants