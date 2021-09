Serge SAINT-LUC

Ingénieur Chargé d'Affaires / Chef de Projets / Responsable Technique.



Master 2 (M2) Management Stratégique - parcours type : Management de l'Innovation.

Ingénieur Généraliste CESI - Option : Management de Projets.





Fort dune expérience acquise au sein d'entreprises à la pointe de leur domaine d'activités (Aéronautique, Maintenance, Innovation et Énergie), je dispose aujourd'hui de fortes aptitudes en matière d'analyse technique et organisationnelle que ce soit dans le domaine de la gestion d'Affaires, de Projets, de Méthodes, de Maintenances, de la Qualité ou du Lean.



Ma polyvalence me permet aujourd'hui d'être opérationnel immédiatement et d'intégrer rapidement une équipe de travail. Mes connaissances scientifiques associées à mon caractère curieux, rigoureux et méthodique, me permettent d'appréhender des problèmes complexes et de proposer des solutions pertinentes dans des environnements changeants.



Aujourd'hui, je souhaite valoriser mon expérience et mes connaissances au travers de projets cohérents et inscrits dans une véritable dynamique de progrès. Passionné et motivé par de nouveaux défis, je suis prêt à m'impliquer dans des fonctions riches en contacts humains, en responsabilité et en autonomie.



Mes compétences :

Qualité

Stratégie

Management

Ingénierie

Gestion de projet

Communication

Aéronautique

Chef de projet

Amélioration continue

Chargé d'affaires

Marketing

PMI

Lean Manufacturing

Conduite du changement

Gestion financière

Relations clients