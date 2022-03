Sandrine SAVONNET

Psychologue de formation et diplômée d’un master en administration des entreprises, j’ai débuté ma carrière dans un cabinet lorrain dans lequel je réalisais des évaluations de personnel. En 2005, j’ai rejoint un cabinet de plus grande envergure afin de développer ma polyvalence.

Tout au long de mes études, j'ai travaillé en IME, MAS et Maison de retraite, et me suis passionnée pour le domaine médico-social. C'est donc tout naturellement que je suis devenue "référente" dans ce domaine, interlocutrice principale des APEI et autres associations dans le secteur du handicap, de l'enfance ou des personnes âgées.



En 2011, un projet familial m’amène en Midi Pyrénées. Je poursuis ma carrière professionnelle dans le conseil avant d’intégrer UMANOVE de 2013 à 2016.



Mon goût pour l'indépendance m'amène aujourd’hui à nouveau à travailler sous ce statut en formation, conseil RH, bilan de compétence, outplacement...

Mes compétences :

Ressources humaines

Outplacement

Recrutement

Bilan de compétences

Reclassement

Animation de formation