Vincent DELAHAYE

Chargé d'achats et de développement sur les produits de grande consommation pour les marques distributeurs E.Leclerc à l'import, j'ai développé mon expérience sur le commerce internationale, les techniques d'achats et le développement de gammes.

J'ai eu l'opportunité de piloter un projet de coordination sur une refonte complète de gammes alimentaires (conserves, surgelés) de produits d'import. J'ai ensuite pu évoluer en tant qu'acheteur sur les familles fruits secs, produits ethniques et droguerie/parfumerie/hygiène.

Mes forces dans mes missions sont ma rigueur, ma capacité à gérer plusieurs projets en parallèle, mon adaptabilité, mon bon relationnel et ma motivation pour les nouveaux défis.



Mes compétences :

Acheteur

Coordination de projets

Développement commercial

Développement produit

Commerce international

Négociation achats