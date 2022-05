Meryll PASQUET

Ingénieure Agronome de formation, j'ai rejoint le groupe coopératif InVivo en 2010 en tant que chargée d'études sur l'impact environnemental des pratiques agricoles (eau, biodiversité...). Rapidement, je me suis orientée vers la gestion de projets en accompagnant les coopératives et les agriculteurs vers le "Produire plus et mieux" avec le réseau FERMEcophyto, dans la promotion des produits de Biocontrôle avec le projet B-Motived, ou encore dans la conduite des réseaux d'expérimentations en fertilisation et santé végétale nécessaires aux référencements et aux lancements des gammes agrofournitures.

Passionnée, entreprenante, empathique et rigoureuse, j'interviens principalement sur des missions d’organisation, d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de pilotage de projets de transformation, dans les secteurs de la Distribution de biens et de Services, de l'Agriculture, et des Industries Agro-alimentaires.



Mes compétences :

Biodiversité

Eau