Cindy LACOMBE

Mission de 6 mois au sein de la Chambre de Métiers d'Alsace en tant que chargée de développement en transition écologique.





Missions précédentes



- 6 ans : Ingénieur structure - bureau d'étude FL Structure

Calcul, dimensionnement et design de structures métalliques destinées à l'événementiel.

- scène de festival, décor télé, structure échafaudage, projet sur mesure

- études, plan de fabrication, de montage

- note de calcul, justificatif au vent et dimensionnement de lestage



- 2 ans : Exploration et découverte de l'Amérique du Nord, de l'Asie du Sud et de la Nouvelle Zélande. Vie quotidienne avec des locaux de chaque pays pour appréhender leur cultures et traditions.

Volontariat et travail au sein d'auberges, dans des fermes ainsi que gardiennage. Mon enrichissement passe alors par le partage des taches et des difficultés rencontrées, l'apprentissage de compétences en agriculture, divers travaux intérieurs et extérieurs et la rencontre humaine. Je privilégie alors les échanges lors de mes déplacements, visites ou volontariats.





- 1 an et demi, ingénieur qualité produit au sein de la société Siplec (Société d'importation du mouvement Leclerc).

Mon périmètre est le département du bazar, il se compose de produits électriques, mécaniques et techniques (type petit électroménager, bricolage, auto/vélo, outillage de jardin, luminaire et décoration, audio et vidéo, sport, fitness, plein air et décoration électrique de noël).

Ma tache principale est d'assurer la mise sur le marché de produits conformes à la réglementation européenne en vigueur.



- 14 mois, au sein de l'entreprise JPB Système pour l'amélioration du système de management de la qualité : gestion et suivi de l'amélioration du SMQ, intégration de la production en interne au niveau qualité, suivi clients et fournisseurs (gestion des non conformités, suivi et satisfaction client, rédaction des dossiers "premier article").



- 10 mois au sein de l'usine PSA de Trnava (Slovaquie) en tant qu'ingénieur lancement ferrage : intégration d'un nouveau véhicule sur le site de production et mise en place du plan de formation (pour la production, maintenance et qualité), suivi des travaux pour lÉcole Métier Ferrage, suivi des temps de cycles des véhicules tests.



- Stage de fin d'étude de 6 mois, en Angleterre, au sein de Valeo Engine Cooling en tant qu'ingénieur de production : étude de la ligne et des postes de travail (logistique, ergonomie, amélioration continue) et lancement de la production des modules face avant pour Nissan (suivi des temps de cycle, formation opérateur, rédaction des fiches de postes, création de sous-stations d'assemblage, identification des "best practice").



Mes compétences :

Amélioration continue

Gestion de projet

Développement durable

Grande Distribution

Aéronautique

Mécanique

Qualité

Industrialisation

Production

Système de management de la qualité

QSE

Ingénieur

Qualité produit

Qualité produits électriques

Laboratoire d'analyses et de contrôle

Qualité produits mécaniques

Qualité produits secteur bazar

Contrôle qualité

VIE