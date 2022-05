Mon expérience professionnelle dans le domaine QSE m'a permis d'apprécier la relation entreprise-client mais également respecter les différentes normes et réglementations auxquelles nous sommes confrontés au sein des organisations (entreprises, associations, etc.).



Je suis a la recherche d'opportunités professionnelles à l'interface du domaine QSE et HSE (certification, système de management, droit social, droit du travail, santé et sécurité au travail).



Mes compétences :

Droit social

Norme ISO 9001

Analyse environnementale

Certification

Droit du travail

Radioprotection

OHSAS 18001

Hygiène

Audit qualité

Microsoft Excel 2010

Planification

Santé au travail

Mantis

viflow

Microsoft Word 2010

Sécurité au travail

Gestion de la qualité

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Norme ISO 14001