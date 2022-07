Image DE NOUS

Agence de Relooking, Coaching et Conseil en image pour les Particuliers et les Entreprises



Muriel - Consultante en image

Diplômée d'Etat par l'Institut de Relooking International

Titulaire de la charte qualité O.P.Q.F Afnor NF X 50-091.

www.imagedenous.fr



Ateliers à thèmes - Beauty Party - Shopping Party à la maison

Séances Individuelles ou à plusieurs

Formations - Séminaires - Evénements - Cadeaux - CE - EVJF



Spécialités : Ecoute neutre sans jugement, en toute confidentialité. Empathie.

Accompagnement à la réalisation d'objectifs basés sur son image et l'image de soi.

Maîtrise les techniques professionnelles liées à l'image, l'image de soi et le travail psychologique qui en découle.



Les séances sont réalisées dans le respect de la déontologie et de l'éthique.



Pour plus de renseignements /prises de rendez-vous, téléphoner au 01 46 94 06 52.



A très bientôt



Mes compétences :

Coaching

Coach

Bien être

Développement personnel

Valorisation

Communication

Ecoute

Mode