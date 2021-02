Imane AIDANE

Travailleuse, rigoureuse et disponible immédiatement, c'est avec grand plaisir que j'aimerais intégrer votre entreprise.

Possédant une motivation sans faille, je saurai mener à bien les différentes missions que vous me confierez.

Sociable et à l'écoute, je sais m'adapter à une situation en place et pourrais ainsi intégrer sans le moindre problème à votre équipe.

Mon manque d'expérience professionnelle dans le domaine de la comptabilité n'entame en rien a ma volonté à occuper un poste d'assistant comptable et me pousse , au contraire, à faire mes preuves.

Cet reconversion va marquer le début du changement de ma vie active, dont la réussite est entre mes mains.





Mes compétences :

Comptabilité

Accueil physique et téléphonique

Gestion administrative