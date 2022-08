Imane BOUZIDI

Ingénieur Généraliste, dont 4 années passées dans domaine du ferroviaire, J'ai pu acquérir de solides compétences dans les domaines de la signalisation.

En effet, j'ai eu l'opportunité de travailler au sein d'Alstom transport, pour le projet " métro lillois (URBALIS 500)", en tant qu'ingénieur Validation.

Durant cette expérience j'ai pu mettre en pratique les méthodologies de validation sur le produit bord et sur le produit sol:

- Des stratégies de vérifications et de tests,

- Identification des objectifs de test,

- Création et mise à jour des plans de tests (pour les tests modulaires, l’intégration modulaire, les tests fonctionnels, ainsi que les tests d'intégration Produit),

- rédaction et exécution de tests.

Des Produits aux enjeux sécuritaires importants de par l'application des normes CENELEC et la complexité des systèmes étudiés. Travailler dans ces contextes difficiles m'a permis de développer ma rigueur, ma précision et ma communication notamment lors des discussions établies avec les différents corps de métiers (Chef de projet, ingénierie, sécurité, qualité...) afin de les sensibiliser à la nécessité d'avoir un système sûr. A travers ce projet j'ai pu acquérir des compétences techniques en CBTC ( communication based train control).





Mes compétences :

C + +

C embarqué. Développement Logiciel SW/HW

JAVA

SQL

My sql

Sqlite

UML

Automobile

Médical

Électronique

Systèmes embarqués

Spécifications fonctionnelles

Spécifications fonctionnelles et techniques d

Conception fonctionnelle

Gestion de projets

Développeur

Informatique

Logiciel embarqué

logiciel

VMWare

Assembleur 6809

Industrie automobile

Industrie

SdF

Cycle de vie

Microsoft office

VBA

Microsoft Visual Studio 2008

Vxworks

Oracle

XML

Cycle en V

Microsoft Excel

Assembleur

Microsoft PowerPoint

C++