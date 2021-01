Imane ERRAMI

Jeune dynamique, curieuse et motivée, je nai pas peur de commencer une nouvelle aventure. Je suis prête à apprendre et à parfaire mon expérience.

Jai su mettre en pratique, ce que javais appris en formation lors de mes expériences professionnelles.



Passionée par les nouvelles technologies et la sécurité des systèmes d'information.

A terme, je souhaiterais occuper un poste d'ingénieur en cybersécurité ou de manager des risques .



Autonomie Esprit déquipe Adaptabilité



Grâce à mes différentes expériences, j'ai pu développer des compétences en terme de :

Cybersécurité

Gestion des risques

Traitement de données avec des ETL



J'ai également développé des softs skills telles que :

Capacité à travailler sous pression et gestion du stress

Sens de l'écoute et de la communication

Sens des responsabilités