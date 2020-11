Imane LAHMIDI

Diplômée récemment d'un master en management et administration des entreprises en Qualité Sécurité et Environnement.



Possédant trois années d'expériences (en contrat de professionnalisation) : deux dans le milieu de l'agroalimentaire et une dans la restauration.

J'ai eu l'opportunité de touché à la qualité, la sécurité, la sécurité alimentaire et l'hygiène.





Mes compétences :

Grande capacité d'écoute

Microsoft Office, Windows XP

Commaissance des Techniques de laboratoire

Autonomie professionnelle

Travail en équipe

Rigueur

Autonomie

Organisation du travail

Analyser écouter réfléchir agir

Diplomatie