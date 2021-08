Genevieve BERTAUT

Un parcours quelque peu éclectique m'a permis de diversifier mes compétences dans des domaines tels que la finance, le juridique, le commerce, la communication et la fabrication.



A cette polyvalence, ajoutez une bonne dose d'organisation et de curiosité, un bon relationnel, sans oublier la maîtrise des chiffres et vous aurez une idée de ma personnalité.



Je souhaite mettre mon savoir-être et mes savoir-faire au service d'une entreprise à taille humaine.



Mes compétences :

Édition

Recrutement

Print

Marketing

Communication

Gestion de projet

Assistanat de direction

Microsoft Office

SAP