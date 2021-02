Dorothée CHARVERIAT

# Profil Communication & Marketing sur des marques et enseignes à forte image.



# Sensible et engagées dans les projets de réflexion RSE.



# Création et gestion des écosystèmes de communication de marque omnicanale : du produit (Identité Visuelle, Packaging, création de produits événementiels), à son implantation (scénographie, PLV, ILV), à la relation clients (Grands Média, CRM, RP, RS, Influenceurs, digital, Marketing Opérationnel, édition, événementiel, etc. )



# Conception/ implémentation duPAM / PAC /Programme d’animations Marketing & commerciales, identité sonore, identité olfactive.



# Conception – création de partenariat de marques et licences : produits co-brandés, capsules événementielles, partenariats.



Mes compétences :

Agilité

Rigueur

Curiosité

Aisance relationelle

Travail en équipe