Jean-François FOURNON

Je travaille dans le monde merveilleux de la communication depuis 1990. J'ai d'abord sévi comme concepteur-rédacteur dans des agences comme Australie (mon "école publicitaire") avant de passer chez Saatchi & Saatchi Paris où j'ai découvert les insights proctériens. J'y ai gagné mes galons de créatif senior sur des budgets comme Pampers, Ariel, Toyota et Visa. En 2006, le groupe Saatchi & Saatchi m'a proposé la direction de création du budget Novartis OTC à Genève. J'ai travaillé sur des campagnes internationales pendant plus de 3 ans, ai gagné des prix internationaux et ai pu voyager de par le monde pour aller écouter des consommateurs parler de leurs douleurs musculaires ou de leur nez bouché. Au printemps 2010, j'ai quitté le groupe Saatchi et l'air vivifiant des bords du lac Léman pour des aventures publicitaires plus exotiques au Maroc puis en Tunisie dans des agences indépendantes (Shem's Casablanca) et de réseaux (Havas Tunisie, BBDO Tunisie). En mai 2013, lassé par le fonctionnement chaotique des agences avec lesquelles j'avais collaboré dans la zone MENA et fort de mes nombreuses années dans la communication, j'ai décidé de voler de mes propres ailes et ai monté une structure de conseil pour accompagner les annonceurs dans leurs problématiques de marque et les aider également à mieux travailler avec leurs prestataires (rédaction de briefs,évaluation des concepts publicitaires). M.T.C. travaille aussi avec des agences publicitaires puisque je reste aussi un créatif qui aime vendre ses idées. Un an et quelques mois plus tard, la structure peut se targuer de travailler pour des clients tels que l'agence de publicité BBH à Londres, le grand distributeur MIgros en Suisse et dernièrement Tunisie Telecom, l'opérateur historique de télécommunications en Tunisie, qui a fait appel à ses services pour l'aider à définir sa stratégie de communication pour 2015. La société qui a toujours son siège en Tunisie a ouvert un bureau à Paris durant l'été 2014.



