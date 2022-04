Laurence DEMEURE DIT LATTE

Ce que nous avons envie de vous faire partager aujourd'hui pour votre future stratégie de communication, c'est avant tout une vision entreprenante et décloisonnée de la communication que nous appelons, chez Gulfstream, l'Influence positive.



Pour simplifier, elle est basée sur le fait que la communication dans les mass média pour développer l'attractivité et la popularité de votre marque est une solution de facilité, onéreuse et finalement peu adaptée au nouveau comportement d'un consommateur acteur et avide d'informations. Nous vous proposons de miser sur la connexion des actions auprès des Influenceurs avec les actions point de vente & promo et enfin avec une dynamique digitale globale et innovante. Et ce à condition d'avoir préalablement affûté toutes vos armes en matière d'offre et de contenu de marque...



Parce que ce qui compte, c'est votre marque et la valeur ajoutée à moyen et long terme que nous contribuons ensemble à créer pour elle. Ce qui nous et me passionne, c'est de contribuer par l'Influence Positive à recréer de la valeur additionnelle pour votre marque.



Je vous invite à me rejoindre sur le blogArray pour partager notre envie de prendre soin des marques, véritable capital santé de votre entreprise.



Mes compétences :

Stratégie de marque