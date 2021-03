Olivier Yves OLIVIER YVES MARIE MORISSON (MORISSON)

Je suis passionné par les innovation produits d'assurance basés sur la donnée. Cela fait sens dans le cadres des nouveaux outils de mobilité et pour les véhicules connectés qui représentent plus de 70% des véhicules vendus.



Cela déclenche une transformation des habitudes et requiert de nouvelles compétences et de nouvelles technologies.

J'aide également les dirigeants à mieux comprendre les innovations d'usage et comprendre l'intérêt d'une l'expérience client unique.

Je les transcris en capacités d'action avec l'organisation qui va bien.



j'ai aussi l'expérience de Management d'équipe Systèmes d'information / Programmes de changement des processus pour augmenter l'efficacité opérationnelle.



Compétences clés

Direction de programmes de plateformes de services partagés à linternational

Conception et création de

o Nouveaux produits Assurantiels pour les secteurs Automobile et Mobilité

o Centres de Services Partagés « near-shore » et « off-shore »

o Partenariats basés sur des accords « gagnant-gagnant »

Stratégie, Gouvernance et Pilotage de Systèmes dInformation applicatifs au service des métiers

Conseil et services IT : Gestion de la satisfaction de grands comptes