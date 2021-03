Imane SOUDI

Un double diplôme en Marketing et Management, une bonne connaissance du Marketing, des techniques de vente, et un trilinguisme reconnu font de moi l’Assistante Marketing Opérationnelle qu’il vous faut!

Mon ambition est d’accompagner les PME, mais aussi les grands groupes internationaux dans la mise en place d’actions Marketing pertinentes et ciblées.



Domaine de compétences:



*Marketing Stratégique et Opérationnel



*Communication événementielle et développement de partenariats.



*Conduite de projets



Mes compétences :

Sphinx Software

SPSS

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel

Adobe Photoshop

4D

Movie Maker