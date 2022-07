Imen BEN SDIRA

Je suis Experte judiciaire et traductrice / interprète assermentée à la cour dappel de Dijon Arabe-Français et Français-Arabe

Je traduis tous les documents officiels à toutes les autorités en France

Services de traduction :

Traduction des documents officiels:

Certificat d'adoption

Acte de naissance,

Acte de mariage,

Acte de divorce, acte de décès,

Livret de famille,

Casier judiciaire,

Passeport,

Carte d'identité,

Permis de conduire,

Diplômes et relevés de notes,

Acte notarié,

Dossiers de naturalisation,

Certificats médicaux etc...



Traduction des documents non officiels:

CV

Lettre de motivation

Demande d'asile, etc..



Services d'interprétariat auprès de

la Police Nationale, la Gendarmerie Nationale, des

Tribunaux, de la Préfecture, de la Mairie,

des Douanes, etc..



Aussi j'enseigne l'arabe pour adulte à l'université populaire de chalon sur Saône (tous niveaux de débutants à confirmés)

