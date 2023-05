Amina GHENNAI

Interprète en langue arabe, capable de distinguer, traduire, la langue arabe et tous ses dialectes, quelques soit le pays d’origine, à l’exception du Kabyle et du Berbère.



Algérie, Tunisie, Egypte, Maroc, Syrie, Palestine, Jordanie, Liban, Qatar, Emirats Arabes Unis, Lybie, Bahreïn, Irak, Jordanie, Koweït, Oman, Yémen, …



Arabe courant, littéraire et dialectal



Mes compétences :

Traduction Arabe Français

Interprète Arabe Français

Traduction

Interprète