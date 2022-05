Sabrina GHENNAI

Au titre de mon activité libérale :



Je voudrais apporter mon expertise dans l'organisation opérationnelle des établissements souhaitant développer la recherche clinique.



Je souhaiterais également réaliser des évaluations et accompagner les établissements dans la réalisation de leurs projets ou les accompagner dans l'identification et la définition de projets au regard des objectifs attendus.



Ou encore former le personnel à la recherche clinique / assurance qualité et gestion des risques.