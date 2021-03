Française au profil international, j'ai vécu dès mon plus jeune âge à l'étranger. Plusieurs années passées au Canada, en Argentine puis en Suisse m'ont donné le goût des voyages, de l'interculturel et m'ont permis de revenir en France parfaitement trilingue. Suite à l'obtention de mon Master en Commerce International à l'ESSCA, je me spécialise en viticulture et oenologie à l'ESA d'Angers, afin d'être au plus proche du produit et de son terroir. Titulaire d'un Master en Sciences de la vigne et du vin, j'obtiens le WSET Niveau 3 avec mérite en avril 2020. Je multiplie les expériences professionnelles pour approfondir mes connaissances, avec un éternel sourire aux lèvres qui traduit parfaitement mon état d'esprit.



Inès de la Vega

ines_de_la_vega@hotmail.fr

+336 08 75 82 22