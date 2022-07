Inès FAKHFAKH

Ingénieur informatique, je me suis approfondit en ingénierie des systèmes distribués. J’ai fait ensuite un master en Nouvelles Technologies des Systèmes Informatiques Dédiés. Durant mon stage de master, j’ai proposé un algorithme de découverte de contenu multimédia dans un réseau P2P (Pair à Pair). Ce stage a été effectué dans le cadre du projet européen CAM4Home réalisé par plusieurs partenaires industriels et académiques. Suite à l'obtention de mon diplôme de master, j’ai rejoint l'équipe SAMOVAR à Telecom SudParis pour faire un doctorat dans le domaine du Cloud. Durant mes travaux de thèse, j’ai proposé une architecture de « Cloud Broker » permettant de négocier les contrats SLA (Service Level Agreement) entre les fournisseurs et les consommateurs du Cloud. Cette architecture est conforme aux recommandations du NIST (National Institute of Standards and Technology). Elle vise à aider les utilisateurs à sélectionner le meilleur fournisseur de service Cloud, en se basant sur leurs critères de choix fonctionnels et non fonctionnels.

Je suis à l'écoute du marché et à la recherche de nouvelles opportunités de carrière.



Mes compétences :

Java

Personal Home Page

Oracle

MySQL

Java Server Pages

ICEFaces

ECLiPSe

Visual Basic

UML/OMT

RUP

Pascal

Oracle PL/SQL

OWL

NetBeans

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft SQL Server

Merise Methodology

Matlab

Macromedia Dreamweaver

JavaServer Faces

JavaScript

Java Swing

Java Servlets

Java Enterprise Edition

Java Applets

Java 2

HTML

Enterprise Java Beans

C Programming Language