Inès LEROUX

Actuellement en troisième année de licence mention Administration Économique et Sociale (AES) option Management des organisations.



En parallèle de mes études je suis employée polyvalente dans un restaurant de poké bowl sur Rennes.



J'ai validé mon DUT Gestion des Entreprises et des Administrations en anglais à l'IUT de Vannes en 2021 avec un stage de deux mois auprès du directeur junior de la Société de Transport Biocoop en tant qu'attachée de direction.



Je suis passionnée de surf et de Formule 1.