Inès OREGA

Responsable administratif et financier à PHYTOCHEM-CI, j'ai en charge la gestion de la structure.

Je m'occupe de la finance, des ressources humaines ainsi que du respect de l’application des réglementations et de la législation liées à l’activité de PHYTOCHEM-CI.

Mes missions:



Gérer la comptabilité

Gérer le personnel et le service administratif

Établir des prévisions budgétaires

Proposer des solutions fiscales

Coordonner les services

Valider les contrats

Rendre des comptes à la direction



Mes compétences :

GRH/

Comptabilité