Iness EL JEBBARI

Je suis en formation dingénieur à lECAM Lyon, je suis une personne rigoureuse, appliquée, et passionnée. Jai suivi une formation CPGE qui ma permis de développer ces qualités. De plus ma formation musicale en flûte traversière et piano ma appris la rigueur et la persévérance, jai par ailleurs le niveau DEM (diplôme enseignement musicale en flûte traversière)

Jai pus améliorer mes compétences en travail déquipe et communication par des stages et emplois dans le privé comme garde denfant ou aide à domicile.

Je fais partie de plusieurs associations dont le secours populaires, ce qui contribue à mon épanouissement personnel.