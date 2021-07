Architecture d'intérieur auto-entrepreneuse, j'ai travaillé au BHV/Marais avec Félicie le Dragon. Nous avons conseiller les clients et aménagé leur intérieur.



Collaborée avec Serenest, un restaurateur d'entreprise, dans l'aménagement de restaurant haut de gamme et design.



Je décore aussi des événements : mariage, anniversaires...



Mes compétences :

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Sketch up

Microsoft Office

Dessin technique

Conception

Perspective