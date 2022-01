Ingo LANGE

Je cherche / Ich suche /:

- Un nouveau défi dans le domaine distribution / gestion de projets / responsable commercial / management de produits dans la région de Westfalen (Bielefeld, Lippstadt, Dortmund, Paderborn).



- Neue Herausforderungen im Projektmanagement oder Vertrieb für den französischsprachigen Markt und Europa; Bereiche: Automotive, Automatisierungstechnik, Ingenieurdienstleistungen in Westfalen (Bielefeld, Lippstadt, Dortmund, Paderborn).





J'offre / Ich biete:

- Responsable commercial / gestion de projets et de la qualité dans les domaines de l'industrie automobile et du technique de mesure et de régulation; plus que 20 ans d'expériences dans la distribution en europe, trilingue (allemand, français, anglais, notions en portugais et espagnol)



- Projekt- und Qualitätsmanagement im Breich Automobilindustrie sowie in der Mess- und Regeltechnik, über 20 Jahre Erfahrung im europaweiten Vertrieb (speziell Frankreich), dreisprachig (deutsch, französisch, englisch, Grundkenntnisse Portugiesisch und Spanisch)



Mes compétences :

Account manager

Projektmanagement

Projektleiter

Veranstaltungen

Vertrieb

Export nach Frankreich