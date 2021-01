Carole JIMENEZ

Mes Domaines de Compétences :

Des formations fondées sur vos besoins et construites avec vous sur-mesure - Thématiques :

Management Opérationnel & Stratégique, Management Transverse, Interculturel

Optimiser sa gestion du temps & des priorités, "savoir dire non"

Communication Positive outil de réussite & de collaboration

Conduite d'entretien individuel

Gestion et Management de projet

Négociation Commerciale et Closing

Animation de Teambuilding - Cohésion d'équipe



Coaching individuel Opérationnel - Coaching d'équipe





Mes EXPERTISES OPERATIONNELLES :

Management (11 ans Office Manager filiale Française d'un groupe Américain)

Développement Commercial (PME/Grands Comptes) - Direction Commerciale

Consultante Formatrice France & International : Formation - Recrutement - Management Transition



Valeur Ajoutée de mes Interventions :

Chaque entreprise est UNIQUE avec sa personnalité, sa culture, ses équipes & ses attentes

Sur cette idée, ma mission est de répondre totalement aux besoins de mes clients, en intégrant tous leurs paramètres dans les actions de formation que je construis avec eux & pour eux.

C'est un métier de passion avec un apport humain mutuel constant.

Mes objectifs : la satisfaction du client qui peut mesurer rapidement le retour sur investissement par la montée en compétences de ses collaborateurs, leur efficacité & leur confiance en eux augmentée.

Le confort des stagiaires, dont j'ai activé les ressources, qui se sont appropriés les outils, méthodes & posture et les utilisent aussitôt de retour à leur poste - dans la durée - .

Fondamentalement humaniste, je privilégie des partenariats personnalisés avec des entreprises où les valeurs sont fortes tout en intégrant les objectifs de performance - avec des affinités pour le secteur de l'industrie & du BTP & de l'Ingénierie.



Mes compétences :

Commerciale

Direction commerciale

Formation

Management

Recrutement

Coaching d'équipe

Team building

Coaching individuel