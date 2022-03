Insaf INSAF BEN ALI (BEN ALI)

Elaborer les politiques et les stratégies commerciales, identifier les évolutions du marché et le positionnement de lentreprise sur ce marché, Piloter et mettre en œuvre la politique commerciale, gérer le développement commercial des grands comptes, suivre les résultats de léquipe commerciale, valider latteinte des

objectifs, assurer le reporting auprès de la Direction générale



Capacités et compétences sociales:

- Dynamique

- Travail en équipe

- Japprends rapidement

Capacités et compétences organisationnelles:

- Formation du personnel

- Entretien et séminaires

- Assistance aux foires

Capacités et compétences informatiques:

- Word

- Excel

- Access

- MS - DOS

- Power Point

- Power AMC Designor

- ERP

- Internet / Outlook

- Windows



Enseigner les apprenants en ligne de différents niveaux A, B ou C, les encadrer et les accompagner afin datteindre leurs objectifs

Encadrer également les enseignants: préparer les documents pédagogiques, programme et calendrier

Assurer le suivi l'avancement en termes d'apprentissage et de temps



Conseillère et assistante psychologique

Assistance psychopédagogique des élèves et des collégiens

Accompagnement psychologique des élèves ayant des déséquilibres

Accompagnement psychologique des adolescents et analyse avec les parents des réactions et modifications passagères de ses émotions (tristesse, irritabilité ou colère)

Propositions de solutions à court et à long terme

Suivi et observation de l'évolution et renforcement du sens de l'écoute avec les collégiens en particulier (adolescents)