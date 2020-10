Actuellement étudiante en première année de Master Biotechnologies et Management je souhaite devenir cheffe de projet clinique appliquée à la santé ou l'environnement. La possibilité d'effectuer un stage me permettrait d'étayer mes connaissances théoriques. Je suis motivée, optimiste et sérieuse. Ma formation actuelle me permet d'avoir des compétences dans les domaines de gestion de projet, de gestion d'équipe et de temps.