Irene GIRARDON

TALENTED, spécialiste du recrutement d’experts et dirigeants

Fondé par deux ingénieurs passionnés par les relations humaines, TALENTED est un cabinet de conseil en recrutement spécialisé dans la sélection et l’approche directe d’experts, de managers opérationnels et de cadres dirigeants issus de la fonction technique.



TALENTED s’adresse aux entreprises souhaitant être accompagnées dans des projets de recrutements qui, outre l’évaluation comportementale des candidats potentiels, nécessitent une excellente compréhension des compétences techniques requises et de l’environnement du poste à pourvoir.



Un champ d’intervention national et international

Basé à Lyon, Paris, Nantes et Toulouse, le cabinet intervient sur l’ensemble du territoire national pour le compte de grands groupes ou de PME à la recherche de leurs futurs experts métiers et/ou managers.



S’appuyant sur l’expérience de ses collaborateurs, TALENTED propose également des prestations d’identification de profils internationaux pour les sociétés désireuses de renforcer le caractère multiculturel de leurs équipes.



Un accompagnement dans la constitution de viviers de talents

En plus de la gestion de missions classiques de recrutement, TALENTED propose des prestations de «talent pool management» permettant à ses clients d’externaliser la gestion d’un vivier de futurs collaborateurs potentiels, identifiés et suivis de manière personnalisée en amont des besoins de l’entreprise.



Un réseau de compétences métiers à votre service

Au-delà de son expertise propre, TALENTED s’appuie sur le vaste réseau de compétences offert par sa maison mère, le groupe SEGECO. A ce titre, le cabinet collabore au quotidien avec SEGECO Consulting, acteur reconnu du conseil opérationnel, digital et stratégique. Ce positionnement unique permet à ses clients de bénéficier ainsi d’une offre de conseil en recrutement disruptive, à haute valeur ajoutée, notamment dans l’accompagnement de leur transformation.



Par ailleurs, pour ses clients à la recherche d’experts et de managers dans les métiers Finance, RH, Juridique, Marketing ou Commercial, TALENTED est à même d’assurer une mise en relation avec sa « marque sœur », TEAL Executives, spécialiste du recrutement des fonctions support et commerce.



