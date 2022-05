Irina TSCHUMI

Bonjour,

Je me permets de vous proposer mon CV pour un poste de conseillère de vente car j'ai une expérience significative dans la vente, bilingue Russe.

De nature discrète, polie et courtoise, j'ai un goût prononcé pour l'univers de la mode.

J’ai un bon sens du contact et de la réactivité, je sais être à l’écoute du client pour répondre au mieux à ses besoins. Je suis dynamique, organisée et souriante et capable de m’adapter facilement à des situations nouvelles.



Mes compétences :

Merchandising

PROFESSIONNELLES EXPERIENCE

Microsoft Outlook

Microsoft Excel