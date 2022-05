Iris LUCAND

Diplômée en histoire de l'art et archéologie, je suis titulaire d'un Master professionnel Métiers du Patrimoine, d'une Licence en Histoire de l'Art, et de la carte de Guide Conférencier. Je recherche un emploi dans la conservation, la valorisation et la médiation du patrimoine.



Mes formations universitaires ainsi que mes expériences professionnelles m'ont permis de me spécialiser dans la gestion et la mise en valeur du patrimoine, et plus particulièrement le patrimoine bâti.



COMPÉTENCES



✔Conservation, restauration et mise en valeur du patrimoine :

- Connaissance de l’histoire, de la législation et de la réglementation du patrimoine

- Mise en place de projets liés à la conservation du patrimoine et conduite de projets de valorisation du patrimoine

- Connaissance des techniques et matériaux spécifiques à la conservation et à la restauration du patrimoine



✔Études d'inventaire et Recherches documentaires :

- Connaissance des normes et des méthodes de l'Inventaire général du Patrimoine culturel

- Enquêtes sur le terrain

- Recherches documentaires, historiques et iconographiques (fonds archives et bibliothèques spécialisées)

- Réalisation de bases de données (Acess, FileMaker)



✔Médiation culturelle

- Accueil du public

- Élaboration de dispositifs et d'outils de médiation

- Expériences de médiations lors de manifestations comme la "Nuit des Musées"​ ou les "Journées européennes du Patrimoine"​, Guide-conférencière en formation



✔Informatique :

- Maîtrise du Pack Microsoft Office

- Connaissance d'Adobe Photoshop, Illustrator et InDesign

- Connaissance de File Maker Pro

- Utilisation courante d'internet, création de sites et blogs, communication via les réseaux sociaux



Permis B et véhicule personnel



