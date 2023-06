Iris SCHMERDA

Bonjour, je suis une traductrice allemande et j'habite en France depuis 2007. Je suis minutieuse, responsable et très motivée. Mes combinaisons de langues sont: de français et d'anglais vers l'allemand, ma langue maternelle.



Mes missions sont des traductions pour des agences de traduction et des entreprises dans le monde entier. Les sujets de mes traductions sont le marketing, le tourisme, la mode, les jeux, les aliments, la beauté, les descriptions de produits, la santé, la correspondance etc.



Plus d'informations sur https://www.proz.com/profile/1259741



Mes compétences :

Traduction

Linguistique