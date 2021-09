Isabel RAMOS DE SOUSA

Bien qu’ayant une formation essentiellement de comptable, j’ai eu l’envie et la possibilité professionnellement d’acquérir des connaissances dans d’autres domaines très variés. Le faite d’avoir exercé dans des entreprises à taille humaine m’a permis d’acquérir d’autres aptitudes, comme le relationnel et la communication au travers de mes fonctions commerciales. J’ai pu également acquérir d’excellentes connaissances du monde du transport, et cela sous de différents aspects, de l’élaboration de planning de chauffeurs en interne à la négociation et gestion des transports en externe, en passant par l’aspect paie, réglementation et maîtrise des nouveaux équipements numériques des véhicules poids lourds.

De nature, je pense que toute activité au sein d’une entreprise mérite qu’on s’y attarde et permet de mieux appréhender certaine problématique.

Ma volonté de comprendre et d’appréhender mon environnement professionnel m’a amenée à développer un sens pointu de l’observation et un esprit d’analyse poussé.





Mes compétences :

Outlook

Excel

Word

Sage Paie

Sage Comptabilité et Commerciale

Paie

Transport

Industrie

Recyclage

Comptabilité