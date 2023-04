Dynamique et passionnée, j'apprécie le travail en groupe et l'élaboration de projets.

J'aime sentir mon cerveau en ébullition, quand le travail me donne la liberté d'être créative.

Dotée d'un bon relationnel, je m'adapte rapidement aux nouveaux environnements grâce à ma résilience.



Mes compétences :

Microsoft Office

Relations sociales

Relations internationales

Outlook Express

Internet

Microsoft Outlook

Gestion de projet