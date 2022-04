Alexandre FOURNIER

Avec deux amis et associer nous développons une start-up (MABLL) qui propose des e-boock, des formation, ainsi que de la mise en relation, dans divers domaines.

Je suis actuellement en BTS NRC en alternance. Pour accroître mes compétences et parallèlement à cela je développe mon entreprise au sein de l’économie collaborative.

Je pratique le basket au niveau National.

Etant très dynamique et n’hésitant pas à saisir les opportunités, je suis très à l’écoute, contactez moi.



Mes compétences :

Marketing relationnel

Communication

Microsoft PowerPoint

Négociation commerciale

E-commerce

Relance client

Microsoft Word