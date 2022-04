Je m'appelle Célia CESSAC, j'ai 19 ans et je suis actuellement en BTS NRC (Négociation Relation Client) au lycée Gustave Eiffel. Je suis de plus, dotée de réelles aptitudes à communiquer et d’une bonne dose d’initiative, je mettrais tout en œuvre pour satisfaire mon entreprise d'accueil dans toutes les missions qu'il me sera confié.



Mes compétences :

Organisation du travail

Aisance relationelle

Dynamisme

Créativité

Travail en équipe