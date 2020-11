Isabelle ALBICE

Manager d'une équipe de 20 à 30 graphistes mais aussi responsable de tout le parc informatique (achat et budget), des choix et mise en place d'organisation ainsi que la mise en place et choix des logiciels adaptés à l'agence. Ce poste me conforte dans un rôle de polyvalence dans lequel je suis très à l’aise. Passant des ressources humaines à la technique informatique tout en sachant me recentrer sur l’organisation et la gestion au sens large.



Mes compétences :

Animation d'équipe

Gestion de projet

Recrutement

Gestion budgétaire

Formation

Prise de décision

Management

Organisation du travail