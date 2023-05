Isabelle BERNINI

Très attachée à mon coeur de métier: rendre les femmes belles ...

La recherche de produits Biologiques , me permet depuis 2001 de préserver aussi leurs santé.

Par le bias de nombreux stages je suis devenu:

-Spécialiste des colorations Biologiques et Naturelles de marques française.

-Spécialiste des mèches à l'argiles à base de pigments de fleurs et protéine de soie.

Bien entendu les produits de soins utilisés sont labellisés Bio ou les plus naturels possible.

L'eau, source de vie, et le premier élément des soins est adouci par un système de filtration préservant la nature.

En 2010 le salon a reçu 3 étoiles pour le respect en développement durable et à cela à plusieurs reprises.

Avec les années mon expertise dans les produits naturels cest affiné jusquà vouloir créer les produits les plus adaptés aux cheveux de mes clients(es). Une maturation de 5 ans a été nécessaire et les premiers shampooings ont été commercialisés en 2022.

HAPPY - DOUCEUR gamme aux parfums naturels et aux quartz blanc est destiné aussi bien pour les bébés que pour les femmes enceintes.

2023, développement dune gamme aux fleurs de Bach, aux huiles essentielles et aux pierres énergétiques en harmonie avec les saisons et les chakras.





















Spécialiste des couleurs naturelles